Si schianta con la moto a Ramiola | Massimiliano Simonetti muore poche ore dopo il ricovero

Un incidente in moto si è verificato nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Ramiola, frazione di Medesano. Tra le persone coinvolte c'era un uomo che è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Poche ore dopo il ricovero, è deceduto a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità.

È morto all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo il ricovero in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Ramiola, frazione di Medesano. Il 34enne Massimiliano Simonetti non ce l'ha fatta: le conseguenze dello schianto si sono rivelate fatali. Dopo il trasporto con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente in moto a Ramiola: 34enne muore dopo il ricoveroNon ce l’ha fatta il 34enne rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato alle porte di Ramiola, frazione del comune di... Perde il controllo della moto e si schianta: finanziere palermitano muore poche ore dopo l'incidenteAvrebbe perso il controllo della sua moto nei pressi di una rotonda impattando contro il cordolo e finendo poi nell'area verde della rotatoria.