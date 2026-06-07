Selvaggia Lucarelli ha annunciato che partirà per le Filippine per registrare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026. La giornalista ha anche espresso un dubbio riguardo alla possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle, senza tuttavia confermare se prenderà parte al programma. La sua partenza per le Filippine è prevista a breve, e sarà impegnata con le riprese dell’isola.

Selvaggia Lucarelli ha rotto finalmente il silenzio sulla sua imminente partenza per le Filippine dove registrerà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026. Il suo nome, come conduttrice era stato fatto alla fine di maggio, ma la conferma ufficiale è arrivata questa settimana. La giornalista è in partenza per il sud-est asiatico dove resterà per un mese e mezzo e ha spiegato cosa farà nelle prossime settimane, in una location davvero sperduta. “Ovviamente non potrò mostrarvi set, location dell’Isola e nulla che abbia attinenza col programma che sarà registrato, ma vi racconterò comunque qualcosa della MIA vita qui” – ha detto Lucarelli – “In fondo, un mese e mezzo in uno dei luoghi più sperduti che abbia mai visto sulla mappa geografica dopo la casa nei boschi di Unabomber è un reality parallelo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio prima dell’Isola: cosa farà nelle Filippine e il dubbio su Ballando

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Un circo grottesco Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul Caso Signorini e il Metodo Corona

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