Mediaset ha annunciato che Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice de L'Isola dei Famosi, affiancata da Alvin. La trasmissione si svolgerà nelle Filippine. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale dell'azienda.

La ventesima edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5 vedrà una nuova conduttrice e un nuovo conduttore: a guidare lo show saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, come ha reso noto un comunicato di Mediaset. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine. Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli conduttrice Alvin conduttore de L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 2026 Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli conduttrice “La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”, si fa sapere nella nota di Mediaset. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Selvaggia Lucarelli conduttrice a L'Isola dei Famosi nelle Filippine con Alvin: l'annuncio di Mediaset

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Selvaggia Lucarelli Nuova Conduttrice dell'Isola dei Famosi

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