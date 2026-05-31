MILLY CARLUCCI ROMPE IL SILENZIO SU SELVAGGIA LUCARELLI | DENTRO O FUORI?

Notizia in breve

Milly Carlucci ha commentato la presenza di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, senza confermare se farà parte del programma. Non sono stati comunicati dettagli sul suo ruolo futuro in Ballando con le Stelle o Canzonissima. La conduttrice ha scelto di non entrare nel merito delle decisioni prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali collaborazioni o esclusioni.