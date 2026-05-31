MILLY CARLUCCI ROMPE IL SILENZIO SU SELVAGGIA LUCARELLI | DENTRO O FUORI?
Milly Carlucci ha commentato la presenza di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, senza confermare se farà parte del programma. Non sono stati comunicati dettagli sul suo ruolo futuro in Ballando con le Stelle o Canzonissima. La conduttrice ha scelto di non entrare nel merito delle decisioni prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali collaborazioni o esclusioni.
Milly Carlucci rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, il futuro di Ballando con le Stelle e di Canzonissima. Intervistata da Il Messaggero, a precisa domanda “Si dice che Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima Isola dei Famosi. Vi preoccupa l’idea di poter perdere una voce così centrale nella giuria di Ballando?”, la Carlucci risponde così: In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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Milly Carlucci ROMPE IL SILENZIO su Selvaggia Lucarelli al GF VIP: le sue parole
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