Il Milan si avvicina a definire il nuovo allenatore, con un possibile annuncio entro la prossima settimana. Durante un incontro di sei ore, il tecnico ha incontrato calciatori e dirigenti, tra cui un ex dirigente e un ex calciatore. Non sono stati confermati cambiamenti legati all’area tecnica senza l’intervento di un consulente esterno. La squadra si prepara al ritorno in campo dopo un periodo di incertezza.

Quindici giorni di vuoto stanno per finire. Il Milan si avvicina alla settimana che potrebbe finalmente dare un nome alla panchina e almeno una parte della struttura dirigenziale. E quel nome, secondo la Gazzetta dello Sport, è sempre più chiaramente quello di Oliver Glasner. L’allenatore austriaco, reduce da due stagioni e mezzo di grande successo al Crystal Palace, culminate nella conquista dei primi trofei della storia del club londinese, ha incontrato martedì la triade Cardinale-Ibrahimovi?-Calvelli in un colloquio durato sei ore. Ne è uscito con una buona impressione reciproca che va ben oltre la semplice candidatura: Glasner si è presentato avendo già studiato l’intera rosa, spiegando con precisione come intende far giocare la squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Sei ore con Cardinale, Ibra e Calvelli: Glasner ha convinto tutti e arriverà al Milan anche senza Rangnick

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Mercato MilanIncontro di 6 Ore! Cardinale Glasner è Fatta Leao verso lArsenal

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