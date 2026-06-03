Il Milan ha incontrato ieri a Zurigo Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace. Si è trattato di un primo incontro conoscitivo tra le parti, che si sono date appuntamento a breve per ulteriori confronti. L'incontro ha visto presenti anche rappresentanti di alcuni dirigenti del club, tra cui il direttore generale e altri membri dello staff. Non sono state divulgate ulteriori dettagli sulle discussioni o sui piani futuri.

Il casting per la panchina del Milan è entrato ufficialmente nella sua fase calda. A pochi giorni dall'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza si sta muovendo per individuarne il sostituto. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, ha tenuto un summit a Zurigo (Svizzera) con l'allenatore austriaco Oliver Glasner. Alla cena di ieri sera erano presenti anche i suoi uomini di fiducia Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, di RedBird, che si occupano delle dinamiche del Diavolo. L'impresa con l'Eintracht: la storica conquista della Europa League nel 2022 alla guida del club di Francoforte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale, Ibra e Calvelli hanno incontrato Glasner a Zurigo: la situazione

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