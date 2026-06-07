Segni Trame di sogni e parole A Villa Allegrini tre giorni dedicati alla pittura alla scultura e alla letteratura
A Villa Allegrini a Segni si è svolta una rassegna di tre giorni dedicata alle arti visive e alla letteratura. L’evento ha incluso esposizioni di pittura e scultura, oltre a incontri letterari. La manifestazione ha coinvolto artisti e scrittori, offrendo al pubblico un approfondimento su diverse forme di espressione creativa. La kermesse si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi visitatori.
Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Villa Allegrini a Segni, ha aperto le sue porte per una tre giorni fantastica dedicata alla L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Todos riram da viúva grávida na praça… até o fazendeiro mais temido desmontar do cavalo
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