segni trame di sogni e parole a villa allegrini tre giorni dedicati alla pittura alla scultura e alla letteratura

Notizia in breve

A Villa Allegrini a Segni si è svolta una rassegna di tre giorni dedicata alle arti visive e alla letteratura. L’evento ha incluso esposizioni di pittura e scultura, oltre a incontri letterari. La manifestazione ha coinvolto artisti e scrittori, offrendo al pubblico un approfondimento su diverse forme di espressione creativa. La kermesse si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi visitatori.