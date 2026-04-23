A Cortona si stanno preparando tre giorni dedicati alla bellezza, dal primo al 3 maggio, con l’arrivo di migliaia di fiori. Durante questa manifestazione sono previsti spettacoli, attività e un concorso floreale. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti per un evento che celebra l’estetica attraverso decorazioni e iniziative legate al mondo dei fiori. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse location della zona.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Cortona, i n arrivo migliaia di fiori per tre giorni dedicati alla bellezza Dal Primo al 3 maggio spettacoli, attività e il concorso floreale. Spazio anche al mercato florovivaistico e del rame Per tre giorni piazze e vie si riempiranno di colori, profumi e creatività grazie a «Cortona in Fiore», la manifestazione dedicata al florovivaismo promossa dal Comune e Confesercenti con la collaborazione di Proloco Cortona centro storico, Gruppo storico e istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli». L’evento si aprirà il Primo maggio e caratterizzerà tutto il «ponte», fino a domenica 3 con installazioni curate da aziende florovivaistiche, artigianato e stand dedicati al rame.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, in arrivo migliaia di fiori per tre giorni dedicati alla bellezza

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