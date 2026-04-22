Exposanità si apre in Fiera con tre giorni dedicati al settore sanitario. La manifestazione si concentra sulla presentazione di nuove proposte e innovazioni nel campo della salute. Durante l'evento vengono discusse anche le recenti modifiche alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, con particolare attenzione alla tutela dell’universalismo e dell’eguaglianza, elementi fondamentali del sistema di welfare italiano.

Una nuova programmazione del Servizio sanitario nazionale per salvarne il carattere universalistico ed egalitario, ’patrimonio insostituibile’ del sistema di welfare italiano. E’ questo il tema al centro di ExpoSanità 2026, che apre oggi a BolognaFiere e durerà fino a venerdì. ’Planning Solutions’ il claim della manifestazione, che affronterà tutti i nodi cruciali della sanità italiana: dalle nuove frontiere aperte dalla tecnologia (intelligenza artificiale, telemedicina, robotica, ausili indossabili), ai temi cardine per il rinnovo del Servizio sanitario nazionale (prossimità di cura e la cronicità, dalla prevenzione all’ingegneria clinica, dalla disabilità, all’ortopedia e alla riabilitazione).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Exposanità apre i battenti in Fiera. Tre giorni dedicati alla salute

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