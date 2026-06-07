Se l’IA indebolisce il nostro arsenale intellettuale

Tra gli articoli online si evidenzia come l’uso diffuso dell’intelligenza artificiale abbia portato a una diminuzione delle capacità di ragionamento autonomo. Molti utenti si affidano sempre più alle tecnologie per svolgere compiti che prima richiedevano sforzo cognitivo, come la scrittura o la risoluzione di problemi complessi. La tendenza sembra coinvolgere diverse fasce di età, con un impatto sulla memoria e sulle competenze analitiche.

Non sappiamo più fare a meno dell’IA? Facendo un giro sui social – tra gli articoli stampati su carta di qualche raro (distratto) giornalista, tra le testate online e, in particolar modo, tra i post dei cosiddetti esperti su Linkedin – è ormai facile trovare contenuti scritti, in parte o interamente, per mano dell’intelligenza artificiale. Sembra infatti sempre più raro, se non anacronistico, trovare chi, di fronte all’esigenza di essere rapidi, di coprire l’argomento nel minor tempo possibile, sia disposto a perdere minuti in più per scrivere di sana pianta, con le proprie parole e il proprio spirito critico, un post, un articolo, un’analisi o un ragionamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

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