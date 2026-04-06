In un'analisi recente, un docente di Storia del cinema ha sottolineato come nelle università italiane si diffonda l'idea che la cultura debba essere associata alla sinistra. Secondo lui, si insegna prevalentemente il lavoro di autori come Moravia e Pasolini, mentre figure come Giuseppe Berto risultano quasi sconosciute o tabu. Questa percezione contribuisce a rafforzare un'immagine secondo cui chi appartiene alla destra politica avrebbe poche possibilità di essere considerato parte del mondo culturale accademico.

La locandina di un convegno su Clint Eastwood occhieggia dal profilo Whatsapp di Andrea Minuz, docente di Storia del cinema alla Sapienza di Roma, firma del Foglio e autore dell’imperdibile Egemonia senza cultura. Storia sentimentale di un’ossessione italiana (Silvio Berlusconi editore), leggendo il quale ci si convince che l’egemonia è una cosa seria. «Sì, ed è un peccato che oggi sia un’espressione povera di significato, quasi una presenza spettrale. Una specie di forza invisibile che spiega le sconfitte elettorali e i monopoli intellettuali. Usata in modi diversi rispetto a come l’aveva pensata Antonio Gramsci. Chi ne parla spesso è molto interessato all’egemonia e poco alla cultura». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Se l’intellettuale non è di sinistra, allora è considerato un’anomalia»

L’anomalia infortuni esiste anche se la spiegazione scientifica non c’èHo trovato interessante l’articolo di Raniero Virgilio apparso sul Napolista di ieri (01 02 2025), mi permetto qualche osservazione critica.

"E allora eravamo tutti fascisti...". La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a CasapoundDopo i post e l'intervento della segretaria su La7, esponenti del Pd e personalità di sinistra attaccano la scelta del Pd di paragonare chi voterà a...

Temi più discussi: L’eredità di Michela Murgia, ovvero l’arte di nominare - Appunti; Io so. Ma non ho le prove: l'articolo che rese immortale Pier Paolo Pasolini; La caduta di Tariq Ramadan; Lo scenario mondiale sta cambiando.

Grazie alla sinistra «intellettuale» Genova perderà il suo teatro liricoCaro Massimiliano, Certamente sono d'accordo con Te nel credere che tra le priorità di un buon Sindaco la salvezza del Teatro Carlo Felice non possa essere messa al primo posto e che anche gli stessi ... ilgiornale.it

La Russa smonta le polemiche della sinistra: Pasolini grande intellettuale, appartiene a tuttiCi risiamo: la sinistra continua a sfoggiare la sua presunta superiorità morale, arrivando a rivendicare una sorta di paternità intellettuale di Pier Paolo Pasolini. La galassia rossa è andata su ... ilgiornale.it

Ci lascia il Carissino Notaio Pippo Traina, ci lascia un intellettuale di straordinaria cultura umanistica e non solo, un bibliofilo di grande competenza e conoscitore di edizioni anche rare e raffinate. Collezionista con il quale ho condiviso tantissimi momenti tra m facebook

Il #6aprile 1924 nasceva #EugenioScalfari. Intellettuale, figura storica del giornalismo italiano. Dalle collaborazioni con Il mondo ed Europeo alla direzione de l' #Espresso nel 1955. E nel 1976 fondò #LaRepubblica che rivoluzionò il giornalismo italiano, non x.com