L'Arsenale di Pisa ha ospitato un evento dedicato all'integrazione tra intelligenza artificiale e sviluppo urbano. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di università, aziende e enti pubblici, che hanno discusso delle applicazioni pratiche delle nuove tecnologie nelle città di domani. L'iniziativa si propone di approfondire come i sistemi intelligenti possano contribuire alla pianificazione e alla gestione degli spazi urbani.

Pisa, 8 aprile 2026 - Città intelligenti, algoritmi e futuro urbano: Pisa prova a guardare avanti e lo fa mettendo insieme accademia, imprese e istituzioni in un appuntamento che promette di andare oltre la teoria. Sarà infatti dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l’evento “Intelligenza artificiale e città del futuro”, organizzato dall’Università di Pisa nell’ambito della Geonight 2026 e in programma venerdì 10 aprile alle 17.30 al Cinema Arsenale, in Vicolo Scaramucci 2. Promossa a livello internazionale da EUGEO e IGU, la Geonight rappresenta un’occasione concreta per portare la geografia fuori dalle aule universitarie e dentro il dibattito pubblico, con incontri divulgativi e momenti di confronto pensati anche per chi non mastica quotidianamente queste tematiche ma vuole capire dove stanno andando le città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - IA e città di domani: all'Arsenale si indaga sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologia

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