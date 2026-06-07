Schillaci messo all’angolo attacca l’Oms stile Trump

Il ministro della salute ha risposto alle critiche provenienti dalla maggioranza che lo sostiene, intervenendo alla Festa dell’Innovazione di Venezia. Durante il suo intervento, ha attaccato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, adottando uno stile che alcuni hanno paragonato a quello di un ex presidente statunitense. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue affermazioni.

Dopo le critiche piovute dalla maggioranza che in teoria lo sostiene, l’intervento del ministro della salute Orazio Schillaci era uno dei più attesi alla Festa dell’Innovazione di Venezia. La partecipazione del ministro alla kermesse organizzata dal Foglio è durata solo diciotto minuti, ma sono bastati per rispondere al malcontento interno e per aprire un fronte di scontro internazionale, sperando che la minaccia esterna restituisca coesione alle truppe. IL PUNTO CALDO era la riforma della medicina territoriale, che per far funzionare le Case di comunità richiede l’istituzione dei medici di famiglia pubblici (oggi sono liberi professionisti). La levata di scudi dei medici gelosi della loro indipendenza ha indotto FdI, Lega e Forza Italia a prendere le distanze dal ministro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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