Francesco Vaia ha criticato l’Organizzazione mondiale della sanità, affermando che ha commesso troppi errori nella gestione delle emergenze sanitarie. Ha sottolineato la necessità di basare le decisioni su dati concreti e verificabili, esprimendo il suo disappunto riguardo alle modalità di comunicazione e alle scelte politiche dell’ente internazionale. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di crescente attenzione sulla trasparenza e l’efficacia delle istituzioni globali nel settore sanitario.

Francesco Vaia, attuale membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e precedentemente a capo della Prevenzione presso il ministero della Salute, ha espresso un giudizio critico sull’Organizzazione mondiale della sanità in occasione della Giornata mondiale della salute 2026, celebrata ieri. L’ex dirigente ha utilizzato i social network per ribadire che non è il momento di festeggiare, ma di attuare cambiamenti concreti. Secondo l’esperto, l’efficacia della sanità globale si misura nell’esperienza quotidiana dei cittadini, specialmente quando queste ultime sono segnate da carenze strutturali. Il divario tra coordinamento globale e realtà locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità globale: Vaia attacca l’Oms, “Troppi errori, servono i fatti

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