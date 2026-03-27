Iran l’incredibile mix di arroganza e incompetenza che ha messo all’angolo Usa e Israele

Dopo quasi un mese dall’avvio delle operazioni militari promosse da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, si registra il fallimento di molte delle strategie pianificate. Le azioni intraprese non hanno prodotto gli effetti sperati e gli obiettivi prefissati sembrano essere stati compromessi. Questo scenario ha portato a un rafforzamento della posizione iraniana, mentre le forze coinvolte affrontano difficoltà impreviste.

di Roberto Iannuzzi * A quasi un mese dall’inizio della guerra di aggressione lanciata da Usa e Israele contro l’Iran, tutti i piani israelo-americani sono saltati. La decapitazione della Repubblica Islamica tramite il brutale assassinio della Guida Suprema Ali Khamenei e di altri leader politici e militari iraniani non ha portato al crollo del regime. Al contrario, la compattezza con cui i vertici di Teheran hanno risposto all’attacco ha fatto svanire il miraggio di una guerra lampo vagheggiato da Washington e Tel Aviv. La paralisi della navigazione nel Golfo Persico e l’espandersi del conflitto a livello regionale hanno provocato uno shock economico senza precedenti, con prezzi energetici alle stelle e l’interruzione di catene di fornitura essenziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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