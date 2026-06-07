Una ragazza di 16 anni è morta a 12 giorni dal suo diciassettesimo compleanno dopo essere stata investita da un'auto sul Lago Maggiore, a Maccagno. La giovane si trovava con altri quattro ragazzi mentre si dirigeva verso una spiaggia quando è stata investita. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. La ragazza è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

La tragedia sul Lago Maggiore a Maccagno: la giovane è stata investita insieme ad altri quattro ragazzi mentre raggiungeva una spiaggia. Tra dodici giorni avrebbe spento diciassette candeline. Aveva davanti l’estate, i progetti di una ragazza della sua età e una giornata iniziata come tante altre. Invece il destino si è fermato lungo una strada del Varesotto. Si chiamava Sara Vetrano, aveva 16 anni e viveva a Cugliate Fabiasco. È la vittima del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca, lungo la strada statale 394 del Verbano. La giovane stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore insieme a un gruppo di amici quando è stata travolta da un’auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sara Vetrano travolta mentre va al lago con gli amici: morta a 12 giorni dal suo 17° compleanno

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Temi più discussi: Sara Vetrano, chi è la vittima del tragico incidente a Maccagno: 17 anni da compiere tra 12 giorni, andava in spiaggia con gli amici; L’istituto Einaudi di Varese ricorda Sara: L’ultimo giorno di scuola non sarà di festa ma di lutto; Sara Vetrano investita e uccisa a 16 anni: a Maccagno dito puntato sulla strada della morte; Investiti sulla Statale, la vittima è Sara Vetrano.

TRA DODICI GIORNI AVREBBE COMPIUTO 17 ANNI. Sara Vetrano stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore insieme agli amici quando una vettura ha travolto il gruppo. Una domenica d'estate si è trasformata in una tragedia #LagoMaggiore #inc x.com

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