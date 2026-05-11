Chiara Ferragni indossa la gonna col fiocco | il look per il compleanno in riva al lago con gli amici
Chiara Ferragni ha partecipato a un compleanno in una villa sul lago di Como insieme ad alcuni amici. Durante l’evento, ha indossato una gonna con fiocco. La festa si è svolta in un’atmosfera informale e conviviale, con gli ospiti che hanno passato il giorno insieme in un ambiente all’aperto vicino all’acqua. La fashion influencer ha condiviso alcune immagini sui social network, mostrando il suo outfit per l’occasione.
Chiara Ferragni ha concluso i festeggiamenti per il compleanno in una villa sul lago di Como, con agli amici. Ha scelto un look bicolore realizzato su misura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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