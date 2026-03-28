L’ex attaccante della Juventus è stato messo nel mirino da Max Allegri per un possibile ritorno in squadra. Tuttavia, la trattativa si scontra con un ostacolo importante, che potrebbe complicare la conclusione dell’affare. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura di questo impedimento. La situazione rimane in fase di valutazione da parte dei club coinvolti.

Kean Milan, l’ex centravanti della Juventus è nel mirino di Max Allegri. C’è però un ostacolo molto pesante per chiudere la trattativa. La Juve guarda le prestazioni dell’ex Moise Kean, tornato protagonista assoluto con la maglia della Nazionale. Dopo aver superato i problemi a tibia e caviglia, il centravanti ha trascinato l’Italia alla finale playoff contro la Bosnia, attirando nuovamente su di sé i riflettori delle big europee. MERCATO JUVE LIVE Il valore dell’ex bianconero è schizzato alle stelle. Il suo contratto con i viola, valido fino al 2029, prevede una clausola rescissoria di 62 milioni di euro, attivabile esclusivamente tra l’1 e il 15 luglio 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean Milan, l’ex attaccante della Juve è nel mirino di Allegri ma c’è un ostacolo nella trattativa. Di cosa si tratta

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