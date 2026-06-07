Sannio minore si allontana da una comunità | ritrovato dai Carabinieri in uno stabile abbandonato

Un minore si è allontanato da una comunità nel Sannio e è stato ritrovato dai Carabinieri in uno stabile abbandonato. L’intervento dei militari della Compagnia di Benevento ha permesso di rintracciarlo. Il ragazzo è stato riportato alla comunità e affidato ai responsabili. Nessuna altra persona coinvolta è stata trovata sul posto. La scoperta è avvenuta durante un intervento di controllo nel territorio.

Momenti di apprensione ad Apice per l’allontanamento di un minore ospite di una comunità del territorio. Il giovane, allontanatosi senza fornire indicazioni sulla propria destinazione e senza lasciare tracce utili nell’immediatezza, ha fatto perdere ogni contatto, destando forte preoccupazione tra gli operatori della struttura che non lo hanno visto rientrare all’orario stabilito, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri. Ricevuta la segnalazione, i militari della Stazione Carabinieri di Apice hanno immediatamente attivato le ricerche, avviando una tempestiva attività di controllo del territorio e di verifica dei luoghi nei quali il minore avrebbe potuto trovare temporaneo riparo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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