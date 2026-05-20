Importuna una 18enne sul treno e scappa | i carabinieri lo trovano in uno stabile abbandonato

Un uomo ha avvicinato una ragazza di 18 anni a bordo di un treno, importunandola. Un altro passeggero che ha assistito alla scena ha cercato di proteggerla, mentre l’uomo si allontanava. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri della Radiomobile di Seregno, che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le ricerche. Le forze dell’ordine hanno poi rintracciato l’uomo all’interno di uno stabile abbandonato nelle vicinanze.

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