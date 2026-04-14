Minorenne si allontana da una comunità rintracciato in poche ore dai carabinieri

Un minore disabile ospite di una comunità alloggio per minori si è allontanato dalla struttura e, in poche ore, è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche e hanno individuato il ragazzo, che era scomparso senza dare notizia. La vicenda si è risolta nel breve arco di tempo grazie alle attività di ricerca condotte dai militari.

Nel giro di poche ore, i carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania sono riusciti a rintracciare un ragazzo disabile, ospite presso una comunità alloggio per minori, che aveva deciso di allontanarsi dalla struttura, facendo scattare le ricerche. Vista la delicatezza della situazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Si allontana da casa in zona Madonnina, 32enne affetto da autismo rintracciato dai CarabinieriUna mattinata di forte apprensione si è fortunatamente conclusa con un sospiro di sollievo per una famiglia residente nella zona ovest di Modena. Si allontana dalla provincia di Roma: 44enne rintracciato ad Arezzo dai CarabinieriO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Scomparso da un Comune della provincia... Un colpo al petto esploso all'improvviso, mentre tornava a casa dopo il lavoro, che non gli ha dato scampo. Sono stati individuati i due presunti responsabili dell'omicidio di Fabio Ascione, ucciso una settimana fa a #Ponticelli. Si tratta di un minorenne e di un - facebook.com facebook I fermati per il pestaggio mortale di Giacomo Bongiorni sono un minorenne, un 19enne e un 23enne: ascoltati testimoni per ricostruire cosa è accaduto sabato sera a #Massa. x.com