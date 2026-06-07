Rottamazione quater ultime ore per i pagamenti | il termine ultimo è l’8 giugno

Il termine ultimo per il pagamento della prossima rata della Rottamazione quater è l’8 giugno, anche se la scadenza ufficiale era il 31 maggio. Per chi non ha ancora effettuato il versamento, c’è tempo fino a lunedì per saldare la quota. La proroga consente di evitare sanzioni o altri provvedimenti legati alla mancata regolarizzazione. La scadenza riguarda le rate in corso di pagamento nell’ambito della procedura di rottamazione.

Ultime ore per il versamento della prossima rata della Rottamazione quater, con scadenza formale al 31 maggio ma ancora pagabile fino a lunedì 8 giugno. Il termine si sposta per effetto dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa e dei differimenti applicabili quando la scadenza coincide con giorni non lavorativi, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proroga vale sia per i contribuenti regolari sia per quelli riammessi alla Definizione agevolata, tenuti a versare la quarta rata. Per il pagamento occorre utilizzare i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia oppure richiedibili via mail dall’area pubblica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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