Rottamazione-quater 8 giugno termine ultimo per pagare la rata
Il termine ultimo per pagare la rata della Rottamazione-quater scade l’8 giugno, con scadenza originaria il 31 maggio. I versamenti effettuati entro questa data saranno considerati tempestivi, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e ai differimenti concessi. Chi non effettua il pagamento entro questa scadenza rischia di perdere i benefici previsti dalla misura.
Ultimi giorni per pagare la rata della Rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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