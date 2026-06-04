Rottamazione-quater 8 giugno termine ultimo per pagare la rata

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il termine ultimo per pagare la rata della Rottamazione-quater scade l’8 giugno, con scadenza originaria il 31 maggio. I versamenti effettuati entro questa data saranno considerati tempestivi, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e ai differimenti concessi. Chi non effettua il pagamento entro questa scadenza rischia di perdere i benefici previsti dalla misura.

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Ultimi giorni per pagare la rata della Rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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