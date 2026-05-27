Quando scade la prossima rata della rottamazione quater? Slitta il termine dei pagamenti

Notizia in breve

La prossima scadenza per il pagamento della rata della rottamazione-quater è prevista per il 27 maggio 2026. Tuttavia, il termine per i pagamenti è stato posticipato. La misura riguarda famiglie, professionisti e imprese, che devono rispettare i nuovi termini stabiliti. La proroga interessa le scadenze in calendario e si applica alle rate in scadenza nel 2026. La modifica è stata annunciata e riguarda le modalità di pagamento della procedura di definizione agevolata.