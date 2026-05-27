Quando scade la prossima rata della rottamazione quater? Slitta il termine dei pagamenti
La prossima scadenza per il pagamento della rata della rottamazione-quater è prevista per il 27 maggio 2026. Tuttavia, il termine per i pagamenti è stato posticipato. La misura riguarda famiglie, professionisti e imprese, che devono rispettare i nuovi termini stabiliti. La proroga interessa le scadenze in calendario e si applica alle rate in scadenza nel 2026. La modifica è stata annunciata e riguarda le modalità di pagamento della procedura di definizione agevolata.
Roma, 27 maggio 2026 – La Rottamazione-quater torna al centro dell’agenda fiscale di famiglie, professionisti e imprese. La prossima rata della definizione agevolata delle cartelle ha come termine formale il 31 maggio 2026, ma i pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro l’ 8 giugno 2026. Non si tratta di una proroga politica, bensì dell’effetto combinato dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti applicabili quando le scadenze cadono in giorni festivi. La data riguarda i contribuenti che hanno già rispettato le rate precedenti e che, per conservare i benefici della definizione agevolata, devono proseguire il piano di pagamento senza interruzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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