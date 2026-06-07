A Parigi, sulla terra battuta dello stadio Philippe-Chatrier, si è conclusa la finale di Roland Garros con la vittoria di Alexander Zverev. Il tedesco ha affrontato il romano Flavio Cobolli, che ha ceduto al quinto set dopo oltre quattro ore di partita. È stato il tennista tedesco a conquistare il match, dopo aver vinto il set decisivo. Il video del match point mostra il momento conclusivo dello scontro.

Si è chiusa con la vittoria di Alexander Zverev la finalissima dei Roland Garros: sulla terra rossa dello stadio parigino Philippe-Chatrier il tedesco si è scontrato con il romano Flavio Cobolli, capitolato al 5° set. Zverev ha conquistato il suo 1° titolo Slam di carriera e un montepremi da 2,8 mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roland Garros a Parigi, Cobolli battuto da Zverev al 5° set, il VIDEO del match point dopo una battaglia di oltre 4 ore

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Al Roland Garros in finale Flavio Cobolli per battere Alexander Zverev

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