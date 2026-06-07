Alexander Zverev ha vinto il suo primo titolo dello Slam, il Roland Garros 2026, dopo aver battuto l’avversario al quinto set. La partita si è conclusa con il tennista tedesco che ha conquistato il trofeo nel torneo parigino. La vittoria rappresenta il primo grande successo in carriera per Zverev, che si aggiudica il prestigioso torneo di Parigi.

Primo Slam in carriera per il 29enne tedesco PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev vince il Roland Garros 2026. Il tennista tedesco batte Flavio Cobolli nella finale del Major parigino e conquista il primo Slam della carriera. Il 29enne di Amburgo riscatta le sconfitte nelle finali dello Us Open 2020 (contro Thiem), del Roland Garros 2024 (per mano di Alcaraz) e dell'Australian Open 2025 (con Sinner) e si impone sul romano in cinque set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 in quattro ore e 16 minuti di gioco. Zverev diventa il quinto tedesco a vincere uno Slam, dopo Boris Becker, Gottfried von Cramm, Henner Henkel e Michael Stich.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cobolli cede al quinto set, il Roland Garros è di Zverev

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Come ZVEREV ha battuto COBOLLI e vinto il suo PRIMO SLAM |

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