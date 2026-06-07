Riqualificazione campo sportivo | ottenuto finanziamento da oltre 900mila euro

È stato concesso un finanziamento di oltre 900mila euro per la riqualificazione del campo sportivo comunale “G” a Carmiano. I fondi sono destinati alla sistemazione, all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dell’impianto. La cifra rappresenta una parte significativa delle risorse previste per interventi di miglioramento delle strutture sportive del territorio. L’obiettivo è aggiornare e rendere più sicuro il campo per le attività sportive e la comunità locale.

CARMIANO – Un finanziamento superiore ai 900mila euro per la sistemazione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza del campo sportivo comunale “G. Gloria” di Carmiano e Magliano: il Comune di Carmiano è stato ammesso alle risorse previste nell’ambito dell’avviso pubblico ministeriale "Sport e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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