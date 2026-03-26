Bibbiena Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazione

Il comune di Bibbiena ha ricevuto un finanziamento di 55 mila euro destinato alla digitalizzazione delle sue strutture e servizi. La somma è stata riconosciuta a seguito di una procedura di assegnazione pubblica e sarà utilizzata per migliorare l'infrastruttura digitale del municipio. L'obiettivo è potenziare le risorse tecnologiche a disposizione dei cittadini e degli uffici comunali.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Il comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento d i 55 mila euro per la digitalizzazione. Assessora Valentini: “Investimento strategico sulla videosorveglianza”. Software per la videosorveglianza, piano triennale per l’informatica, apparecchiature informatiche nuove. Questi, in estrema sintesi, gli interventi messi in atto o che vedranno tra poco la luce, dal Comune di Bibbiena, grazie al finanziamento di circa 55 mila euro ricevuto a seguito del bando “Risorse in Comune”. Come spiega l’Assessora competente Vittoria Valentini: “Si tratta di un bando promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finanziato con 100 milioni di euro attraverso il PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bibbiena, Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazione Articoli correlati Digitalizzazione e formazione del personale: il Comune ottiene 110 mila euroCEGLIE MESSAPICA - Il Comune di Ceglie Messapica è tra i beneficiari dell’avviso pubblico “Risorse in Comune” e riceverà un finanziamento di 110. Nuovo finanziamento ottenuto da Montemiletto per la viabilità ruraleIl Comune di Montemiletto ha ottenuto un ulteriore finanziamento dell’importo di € 497. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bibbiena Il comune ha ottenuto un... Temi più discussi: Bibbiena: lo sport diventa mezzo di libertà e inclusione grazie a progetti rivolti ai bambini con disabilità; Infanzia Bibbiena Stazione: la scuola prolunga l’orario grazie a CEG e Comune; Educazione stradale, le lezioni della Polizia Municipale nelle scuole; A Bibbiena premiati i piccoli grandi atleti. Bibbiena, Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazioneArezzo, 26 marzo 2026 – Il comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento d i 55 mila euro per la digitalizzazione. Assessora Valentini: Investimento strategico sulla videosorveglianza. Software pe ... lanazione.it Pd Bibbiena: Ha vinto il no e questo è un risultato politicoFernando Piantini, segretario dell'unione comunale del Partito Democratico di Bibbiena ha elaborato una serie di riflessioni in base ai dati del referendum sulla giustizia che ha visto vincere il No a ... arezzonotizie.it Le riflessioni del Pd di Bibbiena dove il dato più alto è stato quello dle No, il secondo quello dell'astensione - facebook.com facebook