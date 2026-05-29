San Sebastiano al Vesuvio inaugura il nuovo parcheggio da oltre 900mila euro
A San Sebastiano al Vesuvio è stato inaugurato un nuovo parcheggio dal valore superiore a 900 mila euro, finanziato dalla Città Metropolitana. La struttura si trova nella zona rossa del Vesuvio e sarà utilizzata da scuole, operatori del turismo e servizi di protezione civile. La nuova area di sosta è stata realizzata per migliorare l’accessibilità e il supporto alle attività nella zona.
Realizzata con fondi della Città Metropolitana, la nuova area di sosta servirà scuole, turismo vesuviano e protezione civile nella zona rossa del Vesuvio.. Sarà inaugurato oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 9.00, il nuovo parcheggio pubblico di San Sebastiano al Vesuvio, realizzato nell’area compresa tra Via Marino Falconi e Piazzale Plinio con un finanziamento della Città Metropolitana di oltre 900mila euro nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano. Un’opera che segna un passaggio importante per la mobilità, il turismo, la vita scolastica e la sicurezza del territorio vesuviano. All’inaugurazione, che prevede il punto di accoglienza e... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Nocera Inferiore (SA)
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