san sebastiano al vesuvio inaugura il nuovo parcheggio da oltre 900mila euro

Notizia in breve

A San Sebastiano al Vesuvio è stato inaugurato un nuovo parcheggio dal valore superiore a 900 mila euro, finanziato dalla Città Metropolitana. La struttura si trova nella zona rossa del Vesuvio e sarà utilizzata da scuole, operatori del turismo e servizi di protezione civile. La nuova area di sosta è stata realizzata per migliorare l’accessibilità e il supporto alle attività nella zona.