Bianco prima della finale | Il mio Monza camaleontico Svelato il futuro in panchina

Notizia in breve

L’allenatore del Monza ha descritto la squadra come “camaleontica” prima della finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro. La squadra biancorossa è a un passo dalla promozione in Serie A, con una sola partita ancora da giocare. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia della sfida decisiva, che potrebbe portare il Monza nella massima serie dopo un solo anno di Serie B.