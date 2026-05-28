Bianco prima della finale | Il mio Monza camaleontico Svelato il futuro in panchina
L’allenatore del Monza ha descritto la squadra come “camaleontica” prima della finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro. La squadra biancorossa è a un passo dalla promozione in Serie A, con una sola partita ancora da giocare. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia della sfida decisiva, che potrebbe portare il Monza nella massima serie dopo un solo anno di Serie B.
Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso alla vigilia della finalissima di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro Manca un ultimo passo al Monza per volare in Serie A dopo una sola stagione. Il sogno è sfumato al fotofinish nella regular season, mentre ai playoff i brianzoli dovranno gestire la vittoria per 2-0 sul campo del Catanzaro per ritornare subito nella massima categoria. Paolo Bianco in conferenza a Monzello – Calciomercato.it Paolo Bianco però non vuole cali di concentrazione da parte della sua squadra e non fa calcoli alla vigilia del match di ritorno all’U-Power Stadium: “ Dobbiamo scendere in campo senza speculare, il nostro approccio non deve cambiare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco prima di Monza - Carrarese
Notizie e thread social correlati
Catanzaro-Monza, Aquilani e Bianco si giocano la prima finale per la A: il pronosticoAl Ceravolo si gioca la gara di andata della finale playoff di serie B tra Catanzaro e Monza, che decide quale squadra accederà alla finale per la...
La Panchina d’Argento a Palladino: “L’Atalanta il mio destino. Futuro? Vedremo”Un allenatore viene premiato con la Panchina d’Argento e commenta il suo rapporto con la squadra.
Temi più discussi: LA CONFERENZA DI MISTER BIANCO PRIMA DI CATANZARO-MONZA; Monza-Juve Stabia 2-1, Bianco: Partita seria, finale meritata; Pronostico Catanzaro-Monza quote finale andata playoff Serie B; COPPA RALLY DI ZONA - Marco Varetto e Vittorio Bianco vincono il 10°Rally Il Grappolo.
La corsa rosa si avvicina al gran finale sulle montagne, ma prima c'è una frazione ondulata tra Trentino e Veneto, con un finale esplosivo segnato dallo strappo di Ca' de Poggio Si va da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, 171 chilometri e 2050 me x.com
Bianco prima della finale: Il mio Monza camaleontico. Svelato il futuro in panchinaVigilia di Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei playoff di Serie B: le parole in conferenza del tecnico dei brianzoli Paolo Bianco ... calciomercato.it
Bianco in conferenza pre Monza-Catanzaro: Dobbiamo ricercare la vittoria, senza speculareCi siamo: il momento della verità è arrivato; nella serata di domani 29 maggio alle ore 20.00 presso l'U-Power stadium di Monza andrà in scena il ritorno della finale play off di Serie B che vedrà di ... msn.com
UNDER17 GOLD - SI CHIUDE IN PARITÀ LA PRIMA SFIDA A BARICELLA DELLA FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA, SI DECIDERA’ TUTTO AL CAVINA BARICELLA 58 ATLETICO BASKET 58 (11-14; 25-35; 44-46) Giovanetti 2, Ebba 3, Anderlini 7, Paglia facebook
Il bianco non esce fino alla parte finale della stampa reddit