La ricerca di un nuovo allenatore per la squadra prosegue, con incontri tra la dirigenza e diversi tecnici interessati alla panchina. È sfumata la candidatura di un ex calciatore, mentre da Monza si rilancia l’interesse per un altro tecnico. La dirigenza continua a valutare le opzioni disponibili e a parlare con gli agenti dei possibili candidati. Nessuna ufficializzazione è stata ancora annunciata.

Proseguono le schermaglie e gli incontri interlocutori della dirigenza nerazzurra con gli entourage e, in alcuni casi, in prima persona con i tecnici finiti sul taccuino per la prossima stagione. La linea di lavoro impostata da Gabbanini e Giovanni Corrado è quella evidenziata già qualche giorno fa: lo Sporting Club è alla ricerca di un mister capace di imprimere un marchio inconfondibile. Gli ultimi aggiornamenti restituiscono un paio di novità interessanti: per un nome che sembra sbiadire, ce n’è un altro che potrebbe improvvisamente diventare centrale. Ignazio Abate, in uscita dalla Juve Stabia, in questi giorni ha intensificato i contatti con il Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - FOCUS. Nerazzurri alla ricerca di un nuovo allenatore. Sfuma Abate mentre da Monza rilanciano Bianco

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