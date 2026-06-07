Regione Piemonte 20 milioni di euro per i giovani agricoltori | ecco come funziona il nuovo bando

Da novaratoday.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Piemonte ha aperto un bando con una dotazione di 20 milioni di euro destinata a giovani agricoltori. Il finanziamento mira a sostenere l’insediamento di nuove aziende agricole e favorire l’ingresso di imprenditori under 41 nel settore agricolo. La misura coinvolge l’assegnazione di fondi per l’avvio di attività agricole e per l’acquisto di terreni e attrezzature. Il bando rimarrà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili.

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Un bando con la dotazione record di 20 milioni di euro per l'insediamento dei giovani in agricoltura e la nascita di nuove aziende agricole under 41 in Piemonte.Lo hanno voluto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni: "Una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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