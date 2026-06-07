Regione Piemonte 20 milioni di euro per i giovani agricoltori | ecco come funziona il nuovo bando
La regione Piemonte ha aperto un bando con una dotazione di 20 milioni di euro destinata a giovani agricoltori. Il finanziamento mira a sostenere l’insediamento di nuove aziende agricole e favorire l’ingresso di imprenditori under 41 nel settore agricolo. La misura coinvolge l’assegnazione di fondi per l’avvio di attività agricole e per l’acquisto di terreni e attrezzature. Il bando rimarrà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Un bando con la dotazione record di 20 milioni di euro per l'insediamento dei giovani in agricoltura e la nascita di nuove aziende agricole under 41 in Piemonte.Lo hanno voluto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni: "Una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
A Palazzo Gromo Losa lottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A
Notizie e thread social correlati
Bando Ismea: 120 milioni per i giovani agricoltori entro il 19 giugnoÈ stato pubblicato un bando di circa 120 milioni di euro destinato ai giovani agricoltori, con scadenza il 19 giugno.
Bando Generazione Terra: 100mila euro per i giovani agricoltoriÈ stato aperto il bando Generazione Terra, promosso da Ismea, destinato ai giovani agricoltori con meno di 41 anni.
Temi più discussi: Regione Piemonte, 20 milioni di euro per i giovani agricoltori: ecco come funziona il nuovo bando; La Regione Piemonte stanzia 3,6 milioni per la sicurezza del territorio; Caccia al dissesto in Piemonte: dalla Regione oltre 3,6 milioni di euro per i Comuni; Nucleare: lettera aperta al Presidente della Regione Piemonte.
Al via il nuovo bando Foncooper 2026 La Regione Piemonte in collaborazione con Finpiemonte SpA, mette a disposizione oltre 4,2 milioni di euro per sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività del sistema cooperativo piemontese. L'iniziativa è riv facebook
Dalla Regione oltre 3 milioni e mezzo per la sicurezza del territorioLa Regione Piemonte continua a investire nella messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali. Con il nuovo stanziamento del programma di finanziamento previsto dalla legge regional ... torinoggi.it
Giovani agricoltori, Pietro Busso (Cia Cuneo): Dalla Regione 20 milioni per favorire il ricambio generazionale nelle campagneAmmonta a 20 milioni di euro la dotazione finanziaria del nuovo bando della Regione Piemonte dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori, misura che punta a favorire il ricambio generazionale e ... targatocn.it