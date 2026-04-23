Bando Generazione Terra | 100mila euro per i giovani agricoltori

È stato aperto il bando Generazione Terra, promosso da Ismea, destinato ai giovani agricoltori con meno di 41 anni. La dotazione totale prevista è di 100.000 euro e la scadenza per presentare le domande è fissata al 19 maggio. La misura mira a sostenere l’ingresso dei giovani nel settore agricolo, offrendo opportunità di finanziamento e supporto.

? Cosa sapere Ismea apre il bando Generazione Terra per giovani agricoltori sotto i 41 anni fino al 19 maggio.. Il piano mobilita 120 milioni di euro per il recupero di terreni agricoli inutilizzati.. Dal 22 aprile fino al 19 maggio prossimo, i giovani imprenditori agricici con meno di 41 anni possono presentare le domande per il nuovo bando Generazione Terra, un’iniziativa gestita da Ismea che punta a rilanciare il ricambio generazionale nel settore attraverso l’assegnazione di terreni. Il meccanismo operativo si fonda sull’intervento diretto dell’ente, che agisce come acquirente dei suoli su segnalazione dei richiedenti, per poi affidarli ai nuovi professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bando Generazione Terra: 100mila euro per i giovani agricoltori Notizie correlate Leggi anche: Ismea, riparte 'Generazione Terra', 120 mln per giovani agricoltori nel 2026 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al via domani le domande per Generazione Terra, il bando ISMEA da 120 milioni per i giovani agricoltori; Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fare. Generazione Terra: al via il bando Ismea 2026Generazione Terra si conferma uno degli strumenti chiave per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, facilitando l’accesso alla terra per gli under 41 ... interris.it Cosa finanzia Generazione Terra ISMEA 2026 e chi può fare domandaGenerazione Terra ISMEA 2026 sostiene giovani imprenditori agricoli under 41 nell’acquisto di terreni agricoli. La misura, che consiste in ... ipsoa.it Bando "Generazione Terra" per favorire l'acquisto di terra da parte di giovani imprenditori. La misura finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria az - facebook.com facebook