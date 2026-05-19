Bando Ismea | 120 milioni per i giovani agricoltori entro il 19 giugno

È stato pubblicato un bando di circa 120 milioni di euro destinato ai giovani agricoltori, con scadenza il 19 giugno. Tra i punti principali, si chiede come funzioni il meccanismo di affitto con riscatto per i terreni e quali siano i limiti di investimento per chi gestisce già un’impresa agricola. Il finanziamento mira a sostenere l’ingresso dei nuovi imprenditori nel settore agricolo e a favorire lo sviluppo di progetti nel rispetto delle normative vigenti.

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? Domande chiave Come funziona il meccanismo di affitto con riscatto per i terreni?. Quali sono i massimali per chi gestisce già un'impresa agricola?. Perché la velocità di invio digitale determina l'assegnazione dei fondi?. Chi sono i profili tecnici preferiti per ottenere il finanziamento?.? In Breve Quota del 10% dei fondi è riservata alle aree montane e zone interne.. Massimali fino a 1,5 milioni di euro per imprenditori agricoli già attivi.. Domande aperte dal 22 aprile con scadenza digitale il 19 giugno.. Valutazione basata su ordine di arrivo e qualità del piano aziendale.. I 120 milioni di euro stanziati per il bando Ismea Generazione Terra devono affrontare la sfida del ricambio generazionale nel settore agricolo, con le domande già aperte dal 22 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bando Ismea: 120 milioni per i giovani agricoltori entro il 19 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ismea, riparte 'Generazione Terra', 120 mln per giovani agricoltori nel 2026 Terreni agricoli ai giovani: come funziona il bando Ismea Generazione TerraPer gli under 41 la possibilità di ottenere fino al 100% del finanziamento: ecco requisiti e modalità di presentazione della domanda ... ilgiornale.it Finanziamenti agevolati per imprenditori agricoli: 120 milioni col bando Generazione TerraGenerazione Terra 2026 finanzia fino al 100% dell’acquisto di terreni per giovani agricoltori e startupper. Domande entro il 19 giugno. quifinanza.it