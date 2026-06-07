Ogni giorno, milioni di persone prelevano contanti da sportelli automatici e spesso lasciano la ricevuta nel cestino o la infilano in tasca senza pensarci. Questa pratica può sembrare innocua, ma nasconde rischi di sicurezza. La ricevuta cartacea contiene dati sensibili, come il saldo e i numeri di conto, che potrebbero essere sfruttati da malintenzionati. La maggior parte delle persone non si preoccupa di distruggerla o di smaltirla in modo sicuro.

Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo ritirano contante da uno sportello automatico e poi fanno sempre la stessa cosa: lasciano la ricevuta nel cestino accanto alla macchina, o nel migliore dei casi la infilano in tasca per dimenticarla lì. È un gesto automatico, quasi invisibile. Eppure, quel rettangolo di carta termica sbiadita — con la data, l’ora, il luogo del prelievo, l’importo e le ultime cifre della carta — può diventare il primo tassello di una truffa bancaria fin troppo concreta. Come una ricevuta dimenticata diventa un’arma nelle mani dei truffatori. Le truffe finanziarie moderne non assomigliano quasi mai a quelle dei film. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quel foglietto che lasci al bancomat può costarti caro: i rischi nascosti delle ricevute cartacee

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