Come funziona la truffa delle ricevute del bancomat e perché dovremmo smettere di stamparle

La truffa delle ricevute del bancomat sfrutta il momento in cui si preleva denaro per installare dispositivi fraudolenti, come skimmer, sui bancomat. Questi dispositivi raccolgono i dati della carta e del PIN, permettendo ai truffatori di clonare le carte e compiere prelievi non autorizzati. La pratica di stampare e lasciare le ricevute contribuisce a diffondere ulteriormente i dati sensibili, facilitando le azioni illegali. Per questa ragione, sempre più persone evitano di stampare le ricevute e di lasciarle in giro.

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