Come funziona la truffa delle ricevute del bancomat e perché dovremmo smettere di stamparle

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La truffa delle ricevute del bancomat sfrutta il momento in cui si preleva denaro per installare dispositivi fraudolenti, come skimmer, sui bancomat. Questi dispositivi raccolgono i dati della carta e del PIN, permettendo ai truffatori di clonare le carte e compiere prelievi non autorizzati. La pratica di stampare e lasciare le ricevute contribuisce a diffondere ulteriormente i dati sensibili, facilitando le azioni illegali. Per questa ragione, sempre più persone evitano di stampare le ricevute e di lasciarle in giro.

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Quel pezzetto di carta che lasciamo scivolare nel cestino accanto al bancomat, o che peggio ancora buttiamo a terra, non è solo spazzatura. È una miniera d'oro per i truffatori. La cattiva abitudine di abbandonare la ricevuta del prelievo dopo aver prelevato il contante sta diventando un rischio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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