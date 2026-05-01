Arrivare al casello dell’autostrada e trovarsi in difficoltà può capitare a molti automobilisti, soprattutto chi utilizza il telepedaggio senza dispositivo o con un sistema non riconosciuto. In queste situazioni, alcuni scelgono di fare retromarcia, un gesto che può sembrare istintivo ma comporta rischi legali e sanzioni economiche. La legge prevede multe fino a 1.700 euro per chi si ferma o fa inversione di marcia in modo non consentito in prossimità dei varchi di pagamento.

Può succedere a chiunque. Arrivi al casello autostradale, imbocchi la corsia del telepedaggio senza avere il dispositivo elettronico, oppure il sistema non riconosce la tua vettura. La sbarra resta abbassata, dietro di te iniziano a lampeggiare i fari, il panico sale e l’istinto suggerisce la soluzione più rapida: retromarcia, cambio corsia, problema risolto. Sbagliato. Quella manovra apparentemente innocua può costarti fino a 1.731 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente, fino ad arrivare nei casi più gravi a rischiare persino la sospensione del documento di guida. Non è questione di accanimento burocratico o di norme cervellotiche, visto che fare retromarcia al casello è pericoloso, per te e per chi sta arrivando dietro di te a velocità sostenuta.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Retromarcia al casello dell’autostrada: il gesto “istintivo” che ti rovina la patente e può costarti fino a 1.700 euro

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