Moretti risponde a NdC affermando di non provare rancore nei confronti di una nota definita da lui povera, scritta da Noi di Centro. In una dichiarazione, ha aggiunto di non provare paura di fronte a quanto scritto, e ha commentato che non c’è nessuna emozione negativa nei confronti di quanto pubblicato. La replica si è protratta per circa quattro minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Premetto che non provo nessun rancore per la povera nota scritta da Noi di Centro. Provo invece tanta tenerezza, perché il lavoro del “mastelliano di ferro” deve essere un mestiere duro ed estenuante, se non sei nella fortunata condizione di essere un suo parente devi solo seguire il pensiero del capo, e se la pensi diversamente non sei più un mastelliano. – così in una nota Angelo Moretti di Civico 22 La città ha già risposto alla nota con un’ondata di sdegno e di distinguo, anche se non manca chi è cascato nella trappola del “così fan tutti”. Ed è per questo che quella nota offensiva per l’intelligenza dei beneventani, seppure così povera di contenuti che non meriterebbe altre repliche, chiede una reazione anche da parte mia che ne sono il destinatario diretto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Moretti replica a NdC: “ Nessun rancore di fronte a tanta banalità, e nemmeno paura”

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