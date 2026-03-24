Nel Sannio, il risultato del referendum ha visto prevalere il voto contrario con una maggioranza netta, senza la presenza di parlamentari di riferimento nella zona. La vittoria del no è stata confermata dai dati raccolti sul territorio, che si sono distinti per l’ampia differenza rispetto al sì. La consultazione si è svolta senza presenze significative di rappresentanti politici locali o nazionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Nel Sannio il No ha vinto nettamente. In un territorio dove, unico nella regione, non ci sono parlamentari, mentre il centrodestra ne schiera due che si sono ambedue spesi per il Sì con appuntamenti pubblici ed esponendosi direttamente, è un risultato importante e di rilevanza politica, di cui le forze che si ispirano al campo largo devono tener conto. Non era, come ha detto il nostro leader Clemente Mastella, la prima manche delle Politiche, ma è nostro dovere tenere dentro il nostro perimetro politico, le tante persone che stavolta sono andate alle urne. Devono diventare un punto fermo, senza defezioni, per vincere anche alle Politiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, NdC: “Nel Sannio vince il no senza parlamentari di riferimento”

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