Prima presentazione di Tesi sul desiderio di Andrea Donaera

È un canzoniere, Tesi sul desiderio, ma lo è in una forma rovesciata, quasi svuotata dall’interno. Non racconta un amore nel suo farsi, è un libro che ci parla del dopo, quando dell’amore resta soltanto la sua traccia, la sua persistenza nella memoria e nel linguaggio. In questo senso, quello che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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