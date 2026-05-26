Garlasco l’avvocato di Sempio a Open | La perizia sul Dna vale zero Ecco perché Andrea non parlerà con i pm prima di un rinvio a giudizio

Un avvocato ha dichiarato che la perizia sul DNA non ha valore legale e ha affermato che l’indagato non parlerà con i pubblici ministeri prima di un eventuale rinvio a giudizio. Ha inoltre sottolineato che ci saranno occasioni per confrontarsi davanti al giudice per le udienze preliminari, se si procederà in tal senso. Secondo l’avvocato, le consulenze tecniche presentate sono decisive e rendono superfluo un colloquio con i magistrati, in particolare riguardo alle scarpe coinvolte nel caso.

« Ci sarà tempo e modo davanti al Gup, se ci si arriva. Crediamo che le nostre consulenze siano schiaccianti rispetto alla necessità di una sua spiegazione, soprattutto quella relativa alle scarpe, ma non solo quella a onor del vero. Quindi cosa dovrebbe mai spiegare una persona che non c’entra nulla con l’omicidio? Non ha mai visto i video, non era sulla scena del fatto, ha sentito le contestazioni che gli sono state rivolte. Bene, prende atto, punto e a capo». Esordisce così, l’avvocato Liborio Cataliotti, che a Open spiega la scelta di non sottoporre il proprio assistito a un colloquio con gli inquirenti. Insieme alla collega Angela Taccia, il legale assiste il 38enne Andrea Sempio, nei cui confronti la Procura di Pavia ha recentemente chiuso le indagini per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini

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