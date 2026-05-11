Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon sono i protagonisti di un nuovo progetto cinematografico diretto da Andrea Pallaoro, che ha scritto l'ultima sceneggiatura. La pellicola affronta temi come desiderio, controllo e dipendenza. Durante un'intervista, il regista ha commentato come il cinema abbia sempre trovato nuove strade quando si sono verificati cambiamenti tecnici o stilistici, come il passaggio dal muto al sonoro o dal bianco e nero al colore.

« «Ogni volta che il cinema è cambiato, per esempio dal muto al sonoro o dal bianco e nero al colore, oppure oggi con i nuovi linguaggi, ha ripreso fiato ed è ripartito per itinerari imprevedibili ». Il cinema di Bernardo Bertolucci non ha tempo e non si è esaurito con la sua scomparsa nel 2018. L’immaginario poetico, provocatorio e borghese del regista premio Oscar torna invita con The Echo Chamber: il nuovo film di Andrea Pallaoro interpretato da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Bertolucci insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Ecco cosa raccontano le prime immagini dell’ultima opera del Maestro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Desiderio, controllo, dipendenza. Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon dietro la camera di Andrea Pallaoro per l'ultima sceneggiatura del Maestro

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