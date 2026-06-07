Premio Sebetia Ter 40 anni di eccellenza | Napoli celebra protagonisti della cultura e della società

A Napoli si sono celebrati i quarant’anni del Premio Sebetia Ter, dedicato alla valorizzazione del talento e alla promozione della cultura e della società locale. La cerimonia ha coinvolto protagonisti che si sono distinti nel corso di quattro decenni, evidenziando l’impegno nel settore culturale e sociale. La manifestazione si è svolta in una location simbolica della tradizione napoletana.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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