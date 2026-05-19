Cenacolo della Cultura e delle Scienze | tutto pronto per il Premio Napoli è Cultura 2026

Tutto pronto per il Premio "Napoli è Cultura", evento di respiro internazionale in programma all'Hotel San Francesco al Monte di Napoli, il 22 maggio. Manca poco, infatti, al Premio organizzato dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze che quest'anno punta i riflettori su "La Rivoluzione del Sud. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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