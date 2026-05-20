Premio Lesa 2026 | sabato la cerimonia che celebra l' eccellenza della scrittura femminile

Sabato si terrà a Lesa la cerimonia di premiazione del Premio Lesa 2026 dedicato alla saggistica femminile. Si tratta di un evento promosso dal comune per riconoscere e valorizzare la produzione letteraria delle donne italiane. La manifestazione celebra l’eccellenza nella scrittura femminile, coinvolgendo autrici e pubblico in un momento dedicato alla letteratura e alla cultura. La cerimonia si svolge ogni anno nella località piemontese, con l’obiettivo di mettere in luce i contributi delle donne nel panorama letterario.

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