Premio Lesa 2026 | sabato la cerimonia che celebra l' eccellenza della scrittura femminile
Sabato si terrà a Lesa la cerimonia di premiazione del Premio Lesa 2026 dedicato alla saggistica femminile. Si tratta di un evento promosso dal comune per riconoscere e valorizzare la produzione letteraria delle donne italiane. La manifestazione celebra l’eccellenza nella scrittura femminile, coinvolgendo autrici e pubblico in un momento dedicato alla letteratura e alla cultura. La cerimonia si svolge ogni anno nella località piemontese, con l’obiettivo di mettere in luce i contributi delle donne nel panorama letterario.
Torna a Lesa il Premio per la saggistica femminile, il riconoscimento promosso dal comune per valorizzare la scrittura delle donne italiane. Sabato 23 maggio, alle ore 18, la sala consiliare di piazza IV Novembre ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna culturale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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