Pozzuoli celebra la Solennità del Corpus Domini

Pozzuoli si prepara a celebrare oggi la Solennità del Corpus Domini, uno degli eventi più importanti del calendario liturgico. La giornata prevede processioni e funzioni religiose dedicate all’Eucaristia. La festività coinvolge diverse chiese e strade della città, dove si svolgeranno le processioni. La celebrazione si svolge in concomitanza con altre parrocchie e comunità della zona, richiamando fedeli e partecipanti da diverse aree.

Pozzuoli si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno liturgico con la Solennità del Corpus Domini, in programma per oggi, domenica 7 giugno. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Carlo e vedrà la partecipazione delle comunità parrocchiali della città. L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso la Basilica Cattedrale, dove sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione prenderà il via la tradizionale processione del Santissimo Sacramento che attraverserà alcune delle principali strade del centro storico: via Ripa, via San Procolo, Largo Sedile dei Nobili, via Marconi, Corso della Repubblica e Piazza della Repubblica, per concludersi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie con la benedizione eucaristica. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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