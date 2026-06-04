A Manfredonia la Solennità del Corpus Domini

Da ilsipontino.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Manfredonia domenica 7 giugno 2026 alle 18:30 si terrà una celebrazione eucaristica in occasione della Solennità del Corpus Domini. La messa sarà presieduta da un vescovo, che si recherà in chiesa per celebrare l’evento religioso. La cerimonia coinvolgerà i fedeli della comunità locale, che si riuniranno per partecipare alla funzione religiosa. La celebrazione si svolgerà nella chiesa principale della città.

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Domenica 7 giugno 2026 alle ore 18,30 ci sarà la Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, presso la Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità in Manfredonia. Al termine della Santa Messa seguirà la Processione Eucaristica con il Santissimo Sacramento secondo il seguente percorso: Via Dante A. – Via Cala del Fico – Via A. De Gasperi – Vle Miramare – Vle G. Beccarini – Via Gargano – Via Dante A. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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