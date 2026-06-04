A Manfredonia domenica 7 giugno 2026 alle 18:30 si terrà una celebrazione eucaristica in occasione della Solennità del Corpus Domini. La messa sarà presieduta da un vescovo, che si recherà in chiesa per celebrare l’evento religioso. La cerimonia coinvolgerà i fedeli della comunità locale, che si riuniranno per partecipare alla funzione religiosa. La celebrazione si svolgerà nella chiesa principale della città.

Domenica 7 giugno 2026 alle ore 18,30 ci sarà la Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, presso la Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità in Manfredonia. Al termine della Santa Messa seguirà la Processione Eucaristica con il Santissimo Sacramento secondo il seguente percorso: Via Dante A. – Via Cala del Fico – Via A. De Gasperi – Vle Miramare – Vle G. Beccarini – Via Gargano – Via Dante A. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia la Solennità del Corpus Domini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Solennità del Corpus Domini, le celebrazioni ad Ancona e Osimo: il programmaIl 4 giugno, l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo organizza la celebrazione del Corpus Domini con una messa e una processione eucaristica.

Immagini dal Sannio: la colorata Infiorata del Corpus Domini di Cusano MutriNel centro di Cusano Mutri, durante la celebrazione del Corpus Domini, sono state allestite decorazioni di fiori per l’Infiorata.

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: origine, significato e culto del Corpus DominiLa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, nota come Corpus Domini, celebra la Presenza reale del Signore nell’Eucaristia. Tradizionalmente cade il giovedì dopo la Trinità (nel 2026: 4 ... ilgiorno.it

A Manfredonia la Solennità del Corpus DominiA Manfredonia la Solennità del Corpus Domini Domenica 7 giugno 2026 alle ore 18,30 ci sarà la Celebrazione eucaristica presieduta ... ilsipontino.net