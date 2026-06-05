Perugia celebra la solennità del Corpus Domini

Notizia in breve

Perugia ha celebrato il Corpus Domini giovedì 4 giugno con una messa nella Cattedrale di San Lorenzo, presieduta dall’arcivescovo. La cerimonia ha coinvolto la cittadinanza, che si è riunita nel centro storico per i tradizionali appuntamenti della giornata. La processione è partita dalla cattedrale, proseguendo per le vie principali della città. La celebrazione ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi.