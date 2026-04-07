Proteste alla Fenice il sovrintendente | I comitati nascono con fini elettorali

Venerdì scorso il Teatro La Fenice ha visto proteste pubbliche da parte di alcuni spettatori, che hanno sollevato critiche sulla nomina di Beatrice Venezi come direttrice. Il sovrintendente del teatro, Nicola Colabianchi, ha dichiarato che non si dimetterà e ha definito legittima la nomina, aggiungendo che le manifestazioni sono motivate da fini elettorali e non riflettono problemi legati alla gestione o alle scelte artistiche.

Colabianchi: «Chi discute una legittima nomina può venire nel mio ufficio. Ma si è superato il limite, e le motivazioni sono diverse». Gli animatori della protesta: «600 aderenti di tutti gli schieramenti, così svilisce» Lo ha ribadito oggi parlando con la stampa a margine della presentazione del padiglione Venezia alla Biennale Arte 2026, padiglione con cui la Fenice collabora. «Alla Fenice c'è un sovrintendente che ha fatto esattamente quello che prevede la legge. C'è una volontà diffusa di non condividere questa decisione, ma il sovrintendente ha fatto una scelta legittima. Chi non l'accetta venisse nel mio ufficio, io sono disponibile e ne parliamo» ha detto Colabianchi ribadendo la bontà di quanto fatto finora. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: «Anche Antonia Brico fu discriminata»Nessun passo indietro dalla dirigenza del Teatro La Fenice sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (da ottobre 2026 al 20230), anzi. Fenice, il sovrintendente incalza la Regione: «Fondi tagliati del 73% dal 2010, serve di più»Ricevuto in commissione cultura, denuncia il calo drastico del finanziamento regionale, come aveva già fatto al Senato. Protesta in musica a VENEZIA: la FENICE suona Mameli e Va' Pensiero contro la nomina di VENEZI Temi più discussi: Fenice, il pubblico contro il sovrintendente prima del concerto: Dimissioni; Escluse mie dimissioni, il sovrintendente della Fenice va avanti dopo la contestazione; VIDEO | Colabianchi dimettiti: ancora proteste alla Fenice di Venezia, volantini e urla contro il sovrintendente; Fenice, Colabianchi contestato. La protesta del pubblico in platea: Dimissioni!. Protesta alla Fenice di Venezia, il pubblico contesta Colabianchi: cori e volantini prima del concertoLa serata del Venerdì Santo al Teatro La Fenice, a Venezia, si è aperta con un clima di forte tensione, ben lontano dall’atmosfera solenne attesa per ... thesocialpost.it VIDEO | Colabianchi dimettiti: ancora proteste alla Fenice di Venezia, volantini e urla contro il sovrintendenteLa contestazione del pubblico va in scena poco prima l'inizio del concerto del Venerdì Santo. Nel mirino le recenti parole del sovrintendente a difesa della nomina a direttrice di Beatrice Venezi ... dire.it L’esclusione arriva dopo settimane di polemiche politiche, proteste delle comunità ebraiche e il ritiro di sponsor dal Wireless Festival, dove il rapper era atteso come headliner - facebook.com facebook La palla colpisce la traversa ed entra in porta oltre la linea, ma l’arbitro non assegna il gol. Succede nella sfida di Prima Categoria tra Bisalta e Valle Maira. Fin qui, nulla di eccezionale, un errore in buona fede, le proteste di chi era già pronto a esultare, ma poi x.com