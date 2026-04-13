Rione Martucci abbandonato al degrado | I residenti pagano le tasse come tutti e meritano ascolto

Da oltre due mesi il comitato di quartiere del Rione Martucci attende una convocazione ufficiale da parte del Comune di Foggia. Nel frattempo, il quartiere si trova in condizioni di abbandono e degrado, mentre i residenti continuano a pagare regolarmente le tasse senza ricevere risposte o interventi concreti. La mancanza di dialogo tra le parti ha alimentato il malcontento tra gli abitanti, che chiedono attenzione e ascolto.